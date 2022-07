Meteo | ultime ore di caldo africano | crollo delle temperature fino a 15 gradi

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tra poche ore l'insidioso anticiclonesarà soppiantato dall’alta pressioneAzzorre con correnti meno calde provenienti dall’Oceano Atlantico. Contemporaneamente è attesa la discesa di aria più fredda che entrerà dalle Alpi Giulie per poi estendersi con gradualità su tutta Italia. L’aria più fresca scatenerà una vera e propria ondata di temporali e grandine, dapprima sul Triveneto e poi anche al Centro Sud.Temporali e trombe marineI temporali potranno risultare molto violenti generando in alcuni casi trombe marine e anche mini tornado sulla terraferma. La grandine potrà risultare di grandi dimensioni e potenzialmente distruttiva. L'aria fresca in arrivo favorirà un bruscodei valori massimi su tutta la fascia adriatica e al Sud.a 15in menoSi stima che rispetto a questi ...

