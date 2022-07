Marsiglia | Camoranesi nominato assistente del nuovo tecnico Tudor

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Maurofarà parte dello staff di Igorall’Olympique. Il club francese ha annunciato l’arrivo del campione del mondo italiano nel 2006,delcroato che ha conosciuto durante la sua avventura da calciatore alla Juventus, dal 2002 al 2010. Non è l’unico italiano scelto da. Nello staff, presente anche Antonello Brambilla come preparatore dei portieri, Carlo Spignoli come preparatore fisico e Giuseppe Maiuri, analista video che ha lavorato per otto anni alla Juventus al fianco dello stessoma anche di Pirlo nel 2020-21. SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : #Ligue1, @OM_Officiel | La conferenza stampa di presentazione di #Tudor che annuncia Camoranesi come membro del suo… - sportface2016 : #Tudor sceglie #Camoranesi come assistente al #Marsiglia - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Olympique Marsiglia: Mauro Camoranesi vice di Tudor - ema_sct : RT @AntonioCorsa: Complimenti a Giuseppe Maiuri che raggiunge Igor Tudor al Marsiglia (era match analyst alla Juve sotto Scirea). Nello sta… - davideinno85 : RT @AntonioCorsa: Complimenti a Giuseppe Maiuri che raggiunge Igor Tudor al Marsiglia (era match analyst alla Juve sotto Scirea). Nello sta… -

... è il grande giorno della presentazione alper Igor Tudor . L'ex allenatore del Verona, ... Si tratta ovviamente di Mauro German, che all' Olympique ricoprirà l'incarico di vice ......presentato ufficialmente nella tarda mattinata di oggi alla stampa come nuovo allenatore dell' Olympique. Al suo fianco ci sarà anche un altro ex Juve (e Verona): Mauro German, ...Nella giornata di oggi, Igor Tudor si è ufficialmente presentato alla stampa francese da nuovo allenatore del Marsiglia e ha parlato anche dello staff che lo ..."Tutti conoscono la grandezza del club. Ho parlato con il mio amico Alen Boksic (che ha giocatore per l'OM dal 1991 al 1993, ndr), me ne ha parlato bene. Conosco tutti i giocatori del club. Sono molto ...