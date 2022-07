M5s | in Cn prevale scelta di restare al governo

Pubblicità

TgLa7 : #M5s: in Consiglio nazionale prevale scelta di restare al #governo, ma con alcune richieste che verranno presentate… - eurolex2015 : prevale cialtroneria #Conte Tonno senza lisca #M5S - VitulloDv : @ElioLannutti @fattoquotidiano Nel M5S prevale la linea governista fino a.... settembre. - infoitinterno : Incontro Draghi-Conte alle 12, M5S: «Niente strappi, prevale la linea governista» - _Gi_Ci_ : @GiusyBelfiore Ma 'prevale' cosa, se manco sanno cosa risponderà Draghi? Potrebbe pure replicare con una pernacchia… -

... nella riunione, al momento, sembrerebbe essere passata la linea per rimanere al governo, con alcune richieste che verranno presentate dal leader delGiuseppe Conte al premier Mario Draghi. L'...... al momento, sembrerebbe essere passata la linea per rimanere al governo, con alcune richieste che verranno presentate dal leader delGiuseppe Conte al premier Mario Draghi. Durante la riunione ...Sul decreto Aiuti si va verso la fiducia al buio, mentre nel M5s crescono le pressioni su Conte per uno strappo, ossia per il no alla fiducia, e il passaggio all’appoggio esterno ...I due partiti che hanno sofferto di più durante la tornata elettorale delle amministrative chiedono con insistenza a Draghi una nuova agenda sociale. E molti - nei due gruppi politici - fanno sentire ...