**M5S: Conte a Draghi, 'M5S non predica ambiente di giorno e consente trivelle notte'** (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo rappresentato al premier Draghi che noi non siamo qui per predicare la transizione ecologica di giorno e consentire nuove trivellazioni di notte". Così il leader del M5S Giuseppe Conte lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.

