Lacci e lame per abbattere i cinghiali | denunciato un bracconiere - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Nazione_Sarzana : Lacci e lame per abbattere i cinghiali: denunciato un bracconiere -

LA NAZIONE

...carabinieri forestali Sarzana (La Spezia) 6 luglio 2022 - Si sono insospettiti per gli strani...un bracconiere che aveva sistemato diverse trappole oltre a realizzare una lancia utilizzando...Poi sneaker dalla suola ultra chunky e boots cattivissimi, con la punta ferrata e le catene al posto dei. In testa, gli occhiali a mascherina e, alternati ai drappeggi stile nomade, cappelli ... Lacci e lame per abbattere i cinghiali: denunciato un bracconiere Sarzana (La Spezia) 6 luglio 2022 - Si sono insospettiti per gli strani lacci di ferro che spuntavano dalla recinzione di un terreno privato e hanno voluto vederci chiaro. E così i carabinieri del nuc ...