LA TUA AZIENDA PUO’ RESISTERE AGLI HACKER ? UN SONDAGGIO MOLTO UTILE MOSTRA I PRINCIPALI VETTORI DI ATTACCO (Di mercoledì 6 luglio 2022) LA TUA AZIENDA PUO’ RESISTERE AGLI HACKER ? UN SONDAGGIO MOLTO UTILE Sappiamo tutti che il cyber è un elemento critico del rischio AZIENDAle. Ma quanto critico? Ecco perché un nuovo rapporto dell’assicuratore globale Hiscox offre una lettura interessante del problema. Molte organizzazioni europee e americane sono arrivate vicino all’insolvenza dopo violazioni della sicurezza. È chiaro che sapere dove indirizzare gli investimenti nel cyber non è mai stato così importante. Allora cosa fanno gli esperti per evitare il fallimento? Secondo il rapporto, è in gran parte una miscela di basi delle migliori pratiche e la volontà di imparare da incidenti precedenti. Il rapporto è compilato da interviste a 5.000 aziende negli Stati Uniti, ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 6 luglio 2022) LA TUA? UNSappiamo tutti che il cyber è un elemento critico del rischiole. Ma quanto critico? Ecco perché un nuovo rapporto dell’assicuratore globale Hiscox offre una lettura interessante del problema. Molte organizzazioni europee e americane sono arrivate vicino all’insolvenza dopo violazioni della sicurezza. È chiaro che sapere dove indirizzare gli investimenti nel cyber non è mai stato così importante. Allora cosa fanno gli esperti per evitare il fallimento? Secondo il rapporto, è in gran parte una miscela di basi delle migliori pratiche e la volontà di imparare da incidenti precedenti. Il rapporto è compilato da interviste a 5.000 aziende negli Stati Uniti, ...

