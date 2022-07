Knutsen: «Solbakken? Non venderemo giocatori fino al primo agosto» (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’allenatore del Bodo, Kjetil Knutsen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv2 parlando anche di Ola Solbakken, accostato negli ultimi giorni al mercato di Napoli e Roma. Domenica il calciatore era nella Capitale proprio per incontrare i dirigenti giallorossi. Il tecnico ha commentato l’assenza di Solbakken agli allenamenti con la squadra. “Ola è tornato da un infortunio e si deve allenare adeguatamente. Non era agli allenamenti perché doveva prendersi cura del suo corpo e fare le cose per bene in modo da essere pronto per mercoledì. Non venderemo giocatori fino al primo agosto. Il Bodo, a luglio, è impegnato nei preliminari di Champions League. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’allenatore del Bodo, Kjetil, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv2 parlando anche di Ola, accostato negli ultimi giorni al mercato di Napoli e Roma. Domenica il calciatore era nella Capitale proprio per incontrare i dirigenti giallorossi. Il tecnico ha commentato l’assenza diagli allenamenti con la squadra. “Ola è tornato da un infortunio e si deve allenare adeguatamente. Non era agli allenamenti perché doveva prendersi cura del suo corpo e fare le cose per bene in modo da essere pronto per mercoledì. Nonal. Il Bodo, a luglio, è impegnato nei preliminari di Champions League. L'articolo ilNapolista.

