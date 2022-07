Inghilterra-Austria oggi in tv | orario e diretta streaming Europei femminili 2022

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’e latv di, match valido per la prima giornata degli. Ad aprire la rassegna continentale, come da tradizione, è la formazione di casa che scenderà in campo, mercoledì 6 luglio, alle ore 21 allo Stadio Old Trafford di Manchester. La partita sarà trasmessa inda Rai Sport+HD, e insu sport.rainews.it e Rai Play. SEGUI LASportFace.

Pubblicità

shadowalker94_ : RT @SkySport: ? UEFA Women's EURO 2022 ? ?? INGHILTERRA-AUSTRIA ?? Alle 21.00 ?? Su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport Football ? #WEUR… - SkySport : ? UEFA Women's EURO 2022 ? ?? INGHILTERRA-AUSTRIA ?? Alle 21.00 ?? Su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport Footba… - planetwin365ita : Match di apertura dell'#EuropeoFemminile2022: le inglesi, vincenti da 6 gare e favorite al titolo, si preparano a s… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI/2 ??????????????? Euro D, fase a gironi 20h50 Inghilterra ??????????????-???? Austria - AntoDamiano1996 : Stasera iniziano gli #WEURO2022, finalmente. Si parte dall'Old Trafford di Manchester, la casa del Manchester Unite… -

Il Campionato Europeo di calcio femminile , edizione 2022, si disputa in. Calcio di inizio mercoledì 6 luglio alle ore 21.00 con. La finale è prevista per il 31 luglio . Al torneo partecipano 16 squadre. Il format prevede una prima fase con 4 gruppi da 4 squadre ciascuno. Le migliori classificate di ...Primo appuntamento, mercoledì 6 luglio, in diretta dall'Old trafford di Manchester, su Rai Sport+ HD e Rai Play, a partire dalle 20.50, per la partita inaugurale,. La Rai ...Il torneo si aprirà questa sera a Old Trafford con Inghilterra-Austria. Nel girone delle azzurre Francia, Islanda e Belgio. Gama e compagne puntano a diventare la mina vagante della fase a eliminazion ...Ma dove vederla in tv e streaming F_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447. Dal “Theatre of dreams” iniziano gli Europei femminile. —> LO STREAMING DI RAISPORT SU RAIPLAY. Tutte le partite degli Europei ...