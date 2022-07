(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Nemmeno una parola sulle forniture diitaliane presenti, passate e future.e il M5S non pervenuti sulla presenza italiana in". Così il senatore Vitosu twitter.

Pubblicità

TV7Benevento : Governo: Petrocelli, 'su armi e guerra Conte non pervenuto...' - - Ilona_ple : @Miky77Coni @CristinaMolendi Ma una parte di quei punti servirà a portare in parlamento una Cunial, un Petrocelli o… -

A cavalcare il messaggio arriva subito Vito, l'ex presidente della commissione Esteri ... non posso che rappresentare con forza l'istanza d'uscita dal, voluta fortemente dal nostro ......dice nulla - prima si dice che lo ius scholae è questione parlamentare e non riguarda il. "... Avreste dovuto farlo anche per Orsini e, perché tutte le opinioni contano. Non solo ...Secondo la presidente della commissione Esteri del Senato le armi che inviano Italia ed Europa a Kiev “sono difensive e forse ininfluenti ...Il capogruppo del Senato: "A prescindere dai partiti l'esecutivo arriva al 2023, ma servono interventi urgenti sui temi che interessano la gente" ...