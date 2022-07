Google e Privacy: se vai in clinica ad abortire cancellerà la tua localizzazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) La legge sull’aborto ha letteralmente spaccato l’opinione pubblica, o meglio lo ha fatto l’abolizione della legge statunitense che rendeva legale le interruzioni di gravidanza. In un senso o nell’altro, ognuno ha da dire la sua, e non sono da meno anche le Big Tech che sono scese in campo a modo loro in difesa del diritto all’aborto delle donne statunitensi. localizzazione GPS – Adobe StockSe già qualche settimana fa le Big Tech come Apple e Google avevano affermato di avere intenzione di salvaguardare, anche economicamente, la salute delle donne che per un motivo o per l’altro decidessero di ricorrere a una interruzione di gravidanza, in particolare le loro dipendenti, ora Google si è spinta ancora oltre. Il colosso di Mountain View ha infatti fatto sapere che, nel caso in cui una donna decidesse di recarsi in una ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) La legge sull’aborto ha letteralmente spaccato l’opinione pubblica, o meglio lo ha fatto l’abolizione della legge statunitense che rendeva legale le interruzioni di gravidanza. In un senso o nell’altro, ognuno ha da dire la sua, e non sono da meno anche le Big Tech che sono scese in campo a modo loro in difesa del diritto all’aborto delle donne statunitensi.GPS – Adobe StockSe già qualche settimana fa le Big Tech come Apple eavevano affermato di avere intenzione di salvaguardare, anche economicamente, la salute delle donne che per un motivo o per l’altro decidessero di ricorrere a una interruzione di gravidanza, in particolare le loro dipendenti, orasi è spinta ancora oltre. Il colosso di Mountain View ha infatti fatto sapere che, nel caso in cui una donna decidesse di recarsi in una ...

