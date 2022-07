Fedez, Mara Sattei e Tananai ancora protagonisti: ecco cosa è accaduto (Di mercoledì 6 luglio 2022) I protagonisti de La dolce vita Fedez, Mara Sattei e Tananai sulla copertina di Vanity Fair Milano, 6 luglio 2022 – I protagonisti della hit La dolce vita, singolo più suonato e più venduto già disco di platino, sono insieme sulla copertina di Vanity Fair e si raccontano in tre interviste intime. Fedez parla per la prima volta dell’esperienza della sua malattia, del suo cambiamento interiore, della gratitudine. ancora, dell’amore di sua moglie e del rapporto con i figli. Tananai riflette sul percorso che lo ha trasformato da ultimo classificato a Sanremo 2022 a personaggio di spicco di questa stagione, e sui problemi della sua generazione, dal lavoro all’ansia di «perdersi tutto». Mara Sattei rivela la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ide La dolce vitasulla copertina di Vanity Fair Milano, 6 luglio 2022 – Idella hit La dolce vita, singolo più suonato e più venduto già disco di platino, sono insieme sulla copertina di Vanity Fair e si raccontano in tre interviste intime.parla per la prima volta dell’esperienza della sua malattia, del suo cambiamento interiore, della gratitudine., dell’amore di sua moglie e del rapporto con i figli.riflette sul percorso che lo ha trasformato da ultimo classificato a Sanremo 2022 a personaggio di spicco di questa stagione, e sui problemi della sua generazione, dal lavoro all’ansia di «perdersi tutto».rivela la ...

