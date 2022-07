F1 | Stuck attacca Vettel | “Dovrebbe soltanto dare gas e stare zitto | dice solo sciocchezze”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’ex pilota tedesco, Hans-Joachim, nel corso di un’intervista rilasciata a Speedweek, hato pesantemente il suo connazionale Sebastian, vincitore di quattro titoli con la Red Bull.ha criticato il pilota dell’Aston Martin per le posizione che ha assunto in merito alla salvaguardia dell’ambiente o in difesa dei diritti della comunità LGBT+: “può guiin Formula 1 perché quando è in macchina non parla. Guida ancora bene, ma per quanto riguarda il resto, delle cose completamente sbagliate. Secondo megas e. Non capisco perché si stia interessando di determinate ...