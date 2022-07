F1, Helmut Marko: “Perez compagno ideale di Verstappen perché non cerca di combattere” (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Red Bull guarda tutti dall’alto nel Mondiale 2022 di F1. In vista dell’undicesimo round del campo, sulla pista di casa del Red Bull Ring a Spielberg, c’è grande fiducia di far bene per quanto messo in mostra sia dall’olandese Max Verstappen (attuale leader del campionato e iridato del 2021) e dal messicano Sergio Perez, secondo nella graduatoria piloti. Una situazione ideale descritta dal consulente della scuderia di Milton Keynes, Helmut Marko. Il manager austriaco, con la solita schiettezza, ha dichiarato in un’intervista al Red Bulletin che: “Max può guidare velocemente qualsiasi macchina e avere un compagno di squadra come Pérez è perfetto. Checo non cerca mai di combattere, ma mette tutto quello che ha. E’ in grado di vincere come ha fatto a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Red Bull guarda tutti dall’alto nel Mondiale 2022 di F1. In vista dell’undicesimo round del campo, sulla pista di casa del Red Bull Ring a Spielberg, c’è grande fiducia di far bene per quanto messo in mostra sia dall’olandese Max(attuale leader del campionato e iridato del 2021) e dal messicano Sergio, secondo nella graduatoria piloti. Una situazionedescritta dal consulente della scuderia di Milton Keynes,. Il manager austriaco, con la solita schiettezza, ha dichiarato in un’intervista al Red Bulletin che: “Max può guidare velocemente qualsiasi macchina e avere undi squadra come Pérez è perfetto. Checo nonmai di, ma mette tutto quello che ha. E’ in grado di vincere come ha fatto a ...

