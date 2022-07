È salito a 10 il numero di persone morte nel crollo sulla Marmolada: ci sono ancora 2 dispersi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Mercoledì pomeriggio sono stati trovati i resti di altre tre persone morte in seguito al crollo di un’enorme porzione di ghiacciaio avvenuto domenica pomeriggio sulla Marmolada, il gruppo montuoso più alto delle Dolomiti: sono in tutto quindi 10 le persone Leggi su ilpost (Di mercoledì 6 luglio 2022) Mercoledì pomeriggiostati trovati i resti di altre trein seguito aldi un’enorme porzione di ghiacciaio avvenuto domenica pomeriggio, il gruppo montuoso più alto delle Dolomiti:in tutto quindi 10 le

Pubblicità

ilpost : È salito a 10 il numero di persone morte nel crollo sulla Marmolada: ci sono ancora 2 dispersi - Paolo09195641 : @ilpost @GermanoDottori Il numero dei dimessi è salito - comunecalcinaia : Alla data di Lunedì 4 Luglio si contano 110 persone positive al virus in isolamento domiciliare, nessun ricovero in… - CatelliRossella : Vaiolo scimmie: in Brasile è salito a 77 il numero dei casi - America Latina - ANSA - zazoomblog : Vaiolo scimmie: in Brasile è salito a 77 il numero dei casi - #Vaiolo #scimmie: #Brasile #salito -

Lamborghini Super Trofeo Europe - Le Castellet, Gare: Weering e Spinelli di nuovo inarrestabili ...del team Bonaldi Motorsport ha portato in totale a sei il numero ...debuttato a Imola con la vettura della Rexal FFF Racing Team non è ... salito in macchina al posto di Perolini, che finisce per ... Mark Petchey sbalordito dai miglioramenti di Rafael Nadal Non è un mistero che l'ex numero 1 ATP voglia vincere il suo ... Dopo aver stentato nei primi due turni sull'erba londinese, Rafa è ... Rafa è salito di livello e sembra avere le carte in regola per ... ...del team Bonaldi Motorsport ha portato in totale a sei il...debuttato a Imola con la vettura della Rexal FFF Racing Team non...in macchina al posto di Perolini, che finisce per ...Nonun mistero che l'ex1 ATP voglia vincere il suo ... Dopo aver stentato nei primi due turni sull'erba londinese, Rafa... Rafadi livello e sembra avere le carte in regola per ...