(Di mercoledì 6 luglio 2022) Benché preso dalle attività legate al suo movimento politico – ‘per l’Italia’ – con il quale si è presentato nella sua Ardea riscuotendo un buon consenso elettorale, il. Marianonon ha affatto abbandonato la sua lotta contro gli ‘imput’ dettati dalle autorità sanitarie le quali, specie nei lunghi mesi legati alla pandemia, hanno di fatto paralizzato il Paese, con disastrose conseguenze economiche e, cosa assai peggiore, trasformando a livello mediatico la ‘comunicazione sanitaria’ in una sorta di ‘Rischiatutto’ dove, fra obblighi e smentite, alla fine ne siamo usciti con un obbligoche ancora oggi, alla luce dell’avvento di queste continue e contagiose varianti, suscita ancora non pochi dubbi in tutti noi. Ed oggi, sul suo sito (www.mariano.it), il vulcanico ‘medico di ...

Pubblicità

italiaserait : Dott. Amici: “La corte costituzionale dovrà prossimamente pronunciarsi sulla legittimità dell’obbligo vaccinale” - PEME971 : @lucatelese Sono sempre le stesse persone che difendete a spada tratta. Ti ricordo che devi delle scuse al Dott MARIANO AMICI - g_zerbato : RT @RestoFerma: Collega covidiota che rideva alla mia sospensione perché 'andavo emarginata' oggi rientra dalla Grecia con tre dosi e posit… - abunabuana : RT @RestoFerma: Collega covidiota che rideva alla mia sospensione perché 'andavo emarginata' oggi rientra dalla Grecia con tre dosi e posit… - claudiorecchia : RT @RestoFerma: Collega covidiota che rideva alla mia sospensione perché 'andavo emarginata' oggi rientra dalla Grecia con tre dosi e posit… -

Italia Sera

' Grazie al. Marchetti , Responsabile 118 Distretto di Castel di Sangro per la professionalità ... In ultimo e lo faccio per importanza un grazie affettuoso e infinito lo devo a duespeciali, ...Oltre a confermare la versione della.ssa Mariappan 'Jawa' secondo cui immagini e libri di ... Tuttavia, malgrado entrambi sianodi Tom Cruise, Will e Jada hanno negato a lungo di essere mai ... Dott. Amici: “La corte costituzionale dovrà prossimamente pronunciarsi sulla legittimità dell’obbligo... Regionalizzazione della Sanità e incremento delle privatizzazioni hanno generato fenomeni contrari sia al dettato Costituzionale sia ai fondamenti etici istitutivi del Servizio Sanitario Nazionale. E ...Siamo in un’epoca di transizione, di grandi mutamenti sociali ed economici. La nostra Palermo, dopo aver subito l’incuria totale di una gestione politica deleteria, cieca e sorda ad ogni evidenza soci ...