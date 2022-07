Diretta Lanciarazzi Himars | tutto falso | Kiev smentisce Mosca | i dubbi degli Stati Uniti

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua, sia pur a ritmo rallentato, l'avanzata delle truppe russe nell'Est dell'Ucraina. La prossima battaglia campale, dopo Severodonetsk e Lysychansk, secondo le intelligence straniere sarà quella per prendere Sloviansk. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che entro la fine del 2022 il Paese si doterà di difese anti-missile suil territorio. Una conferma implicita del fatto che questo conflitto è destinato a durare ancora mesi, forse anni. Ore 18.32la distruzione deila distruzione di due sistemi antimissili statunitensi, annunciata in precedenza dal Cremlino. "I propagandisti russi stanno attivamente diffondendo delle informazioni false sulla presunta distruzione ...

Ore 12.03 Mosca, distrutti dueUsa Himars nel Donetsk Il ministero della difesa russo afferma di aver distrutto, nella Repubblica popolare del Donetsk, duemultipli americani ...È un grossosu autocarro e potrebbe colpire fino a 300 km di distanza se dotato dei missili Atacms."L'invasione delle Z". Sfregio russo nel cuore dell'Europa: dov'è comparsa ... La guerra in diretta, le notizie di oggi 6 luglio: verso le battaglie decisive per il Donbass L'esercito russo sta tentando di avanzare verso Siversk e Bakhmut. Il prossimo obiettivo principale potrebbe però coincidere con la città di Slovyansk ...Il ponte strategico che unisce la Crimea alla madre patria potrebbe essere un obiettivo degli ucraini, per questo i russi hanno adottato contromisure passive per ridurre i rischi ...