Da Grillo a Di Maio | cosa è successo durante l’incontro Draghi-Conte

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il periodo dell’anno riporta alla mente la crisi del Papeete del 2019. Ma, questa volta, la “data di scadenza” è stata anticipata. Perché daldi questa mattina tra Marioe Giuseppe, andato in scena a Palazzo Chigi, non è emersa una fiducia incondizionata rispetto all’operato dell’esecutivo, anche dal punto di vista dell’appoggio parlamentare. Il leader del MoVimento 5 Stelle, infatti, ha esposto al Presidente del Consiglio tutto il suo rammarico per il mancato intervento dopo la scissione provocata da Luigi Di. Ma ha anche consegnato un documento in 9 punti e la valutazione sui “risultati” è prevista per la fine del mese di luglio. Incontrosi sono detti a Palazzo Chigi Nel corso del “punto stampa” improvvisato fuori da ...