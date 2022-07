“Così ce ne andiamo”. Giuseppe Conte, la minaccia: tremano il governo e Mario Draghi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Aria di crisi nell’esecutivo. Il M5S è a un passo dal lasciare la maggioranza. A metterci una pezza stavolta è Federico D’Incà, il ministro grillino ai Rapporti con il Parlamento. È lui che alle sette della sera propone un rinvio per evitare che il clima di scontro diventi incandescente e si finisca per rompere tutto. Il ragionamento è semplice: i 5Stelle vogliono la norma sul Superbonus o sono pronti a uscire dalla maggioranza. Il problema è a monte, per l’intera giornata, d’altronde, i capigruppo della coalizione di unità nazionale se le erano date di santa ragione sul decreto Aiuti. Si tratta di un passaggio fondamentale del cammino di Mario Draghi, provvedimento da 15 miliardi di euro. Salvini non ci sta e attacca: “I 5S stanno bloccando il decreto per dire no al termovalorizzatore di Roma o per non toccare il reddito di cittadinanza. Ecco, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Aria di crisi nell’esecutivo. Il M5S è a un passo dal lasciare la maggioranza. A metterci una pezza stavolta è Federico D’Incà, il ministro grillino ai Rapporti con il Parlamento. È lui che alle sette della sera propone un rinvio per evitare che il clima di scontro diventi incandescente e si finisca per rompere tutto. Il ragionamento è semplice: i 5Stelle vogliono la norma sul Superbonus o sono pronti a uscire dalla maggioranza. Il problema è a monte, per l’intera giornata, d’altronde, i capigruppo della coalizione di unità nazionale se le erano date di santa ragione sul decreto Aiuti. Si tratta di un passaggio fondamentale del cammino di, provvedimento da 15 miliardi di euro. Salvini non ci sta e attacca: “I 5S stanno bloccando il decreto per dire no al termovalorizzatore di Roma o per non toccare il reddito di cittadinanza. Ecco, ...

