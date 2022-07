(Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ andata come ci si aspettava. Un copione già scritto e prevedibile. Un teatrino, una recita scontata. Giuseppesi presenta dal premier e gli chiede un gesto di “discontinuità”.si prende tempo per riflettere e per dare una risposta. E sulla fiducia sul decreto Aiuti è tutto rinviato al pomeriggio. Del restoera già uscito dal consiglio nazionale del Movimento con una soluzione in tasca: si resta al governo, costi quel che costi. Madeve dare un. E così, dopo giorni di tensioni e critiche, di discussioni e di palleggiamenti, arrivati al dunque,è sempre il: galleggiare, temporeggiare, sopire e troncare. “Abbiamo parlato con il presidente– annuncia ai cronisti dopo un’ora di colloquio – gli ho ...

Ecco perchéha bisogno di risultati tangibili nell'immediato. E Beppe Grillo in questa fase ... Nel Movimento c'è chi ironizza: "Alla fine sarà ilpenultimatum", ma rispetto al passato ...E dii mercati non si fanno martellare più di tanto quando anticipano così tanto l'economia'. reduce dal vertice in Turchia con Erdogan, riceverà a Palazzo Chigi, il leader del M5S. L'... Conte è il solito temporeggiatore: noi saremo leali ma viviamo un disagio, da Draghi vogliamo un segnale All’ex premier servono risultati per placare gli eletti. E quasi contemporaneamente al faccia a faccia con il premier, a Napoli il Tribunale discuterà sul ricorso presentato da alcuni attivisti ...E così, il giorno dell’Armageddon è arrivato. Oggi pomeriggio, alle 16.30, il leader del M5s, Giuseppe Conte, salirà dal premier, Mario Draghi, in quel di palazzo Chigi per capire se ci sono i margini ...