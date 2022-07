Ci sono problemi con i direct di Instagram

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 6 luglio 2022), ma non troppo. Nelle ultime ore, si stanno raccogliendo una serie di segnalazioni a proposito di un particolare malfunzionamento diche fa un po’ il paio con quello che si è evidenziato qualche giorno fa: il 14 giugno 2022 stavamo parlando di un bug che riguardava le stories di, con gli utenti che erano costretti a vedere tutto il set di video e messaggi da 15 secondi che venivano pubblicati dai vari account, prima di raggiungere la nuova story appena caricata. Insomma: per vedere un contenuto nuovo, occorreva prima ripercorrere tutti gli altri pubblicati fino a quel momento, conevidenti soprattutto per alcune categorie di utenti, come i creators. Oggi, invece, è un’altra funzionalità dia dare: si segnala una sorta di down dei ...