Chi l'ha visto, anticipazioni 6 luglio: l'appello della mamma di Andreea Rabciuc: "Abbiate il coraggio di parlare"

Tornano le inchieste e le indagini di Chi l'ha visto stasera in onda su Rai 3. Federica Sciarelli e la sua squadra questa sera torneranno su alcuni casi di persone scomparse e inizieranno a indagare nuove piste.

Andreea Rabciuc: il caso a Chi l'ha visto mercoledì 6 luglio

Uno dei temi principali affrontati dalla trasmissione riguarderà Andreea, la campionessa di tiro a segno scomparsa all'età di 27 anni e originaria della provincia di Ancona. L'ultima volta che è stata avvistata, la ragazza indossava un giubbotto bianco, una felpa grigia e un paio di jeans con l'immagine di Tom&Jerry, portava degli scarponcini di colore nero e uno zainetto verde fluorescente. La sera dello scorso 11 marzo la ragazza è andata a una festa nelle ...

