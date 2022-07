Carlos Santana sviene durante un concerto: portato via in barella (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il malore del chitarrista durante un'esibizione all'aperto in Michigan. Su Facebook ha spiegato di avere 'dimenticato di mangiare e bere acqua, e quindi mi sono disidratato e sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il malore del chitarristaun'esibizione all'aperto in Michigan. Su Facebook ha spiegato di avere 'dimenticato di mangiare e bere acqua, e quindi mi sono disidratato e sono ...

