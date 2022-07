Aka 7even protagonista dell’estate con Guè. Sangiovanni arriva fino in Corea del Sud (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le temperature si alzano, così come il volume della musica sotto l’ombrellone e nelle tante feste in spiaggia. Tanti i protagonisti che si sono guadagnati un ruolo di spicco quest’estate nel panorama musicale italiano, come lo è stato per Aka 7even e Sangiovanni, conquistando tutto il pubblico con i loro nuovi singoli. Entrambi usciti dalla scuola di Amici durante la 20esima edizione del talent show e arrivati fino alla finale. Aka 7even e Sangiovanni sono riusciti ad andare oltre il programma di Canale 5, raggiungendo risulti ragguardevoli già ad un anno dalla loro apparizione nel panorama musicale italiano. Entrambi, infatti, hanno debuttato negli scorsi mesi anche sul palco dell’Ariston durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Courtesy of Press OfficeE adesso Aka ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le temperature si alzano, così come il volume della musica sotto l’ombrellone e nelle tante feste in spiaggia. Tanti i protagonisti che si sono guadagnati un ruolo di spicco quest’estate nel panorama musicale italiano, come lo è stato per Aka, conquistando tutto il pubblico con i loro nuovi singoli. Entrambi usciti dalla scuola di Amici durante la 20esima edizione del talent show etialla finale. Akasono riusciti ad andare oltre il programma di Canale 5, raggiungendo risulti ragguardevoli già ad un anno dalla loro apparizione nel panorama musicale italiano. Entrambi, infatti, hanno debuttato negli scorsi mesi anche sul palco dell’Ariston durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Courtesy of Press OfficeE adesso Aka ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Domani sera a #BattitiLive su Itali1 Mengoni, La Rappresentante di Lista, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Aka 7even, G… - radiocalabriafm : AKA 7EVEN - Perfetta cosi' - __solarvibes_ : RT @coralinemood: NERA perché il signor luca marzano in arte aka 7even non ha ancora visto questa mia fancam, ma che comportazione è questa… - Pettyred1 : RT @coralinemood: NERA perché il signor luca marzano in arte aka 7even non ha ancora visto questa mia fancam, ma che comportazione è questa… - coralinemood : NERA perché il signor luca marzano in arte aka 7even non ha ancora visto questa mia fancam, ma che comportazione è… -