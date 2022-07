Achille Lauro scatena i 12 000 di San Siro con l’Electric Orchestra

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Accolto da innumerevoli applausi e con una scaletta densissima,ieri sera ha calcato il palco dell’Ippodromo Snai Sane trascinato il pubblico del Milano Summer Festival con il suo unico e irripetibile liveSuperstar With Electric. “La musica suona e le opere d’arte si creano”, ha detto l’artista svelando il suo nuovo progetto NFT live Superart ideato Da De Marinis Group insieme agli studenti della BigRock school con i partner PwC Italia, LiveNow e The Nemesis ossia opere d’arte generativa “sound-reactive” sulle note di Solo noi, Roma, Marilù, Rolls Royce, C’est la vie realizzate interamente a scopo benefico che saranno poi messe all’asta come NFT in autunno, al termine del tour, su Crypto.com a supporto dell’Associazione ...

