Zelensky: “Mosca stia usando l’Ucraina come trampolino di lancio da cui partire alla conquista dell’Europa” (Di martedì 5 luglio 2022) Stavolta l’opportunità per interagire attraverso il video-collegamento all’esterno del suo paese, è stato dato dalla 26ima Tavola rotonda annuale del governo degli economisti in corso ad Atene. Qui, prendendo la parola, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha tenuto a rimarcare come, da almeno un decennio, in Europa si avverta forte una mancanza di sicurezza, per lo più rappresentata dalle sole “rassicurazioni, come nel caso di quelle interne nel Memorandum di Budapest. Zelensky: “Mosca stia usando l’Ucraina quale trampolino di lancio dal quale partire alla conquista dell’intera Europa” Quindi Zelensky è tornato a parlare della ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) Stavolta l’opportunità per interagire attraverso il video-collegamento all’esterno del suo paese, è stato dato d26ima Tavola rotonda annuale del governo degli economisti in corso ad Atene. Qui, prendendo la parola, il presidente ucraino, Volodymyr, ha tenuto a rimarcare, da almeno un decennio, in Europa si avverta forte una mancanza di sicurezza, per lo più rappresentata dalle sole “rassicurazioni,nel caso di quelle interne nel Memorandum di Budapest.: “qualedidal qualedell’intera Europa” Quindiè tornato a parlare della ...

Pubblicità

Pierpao83699717 : RT @lanf64: #Ucraina, 36.200 soldati russi morti dall'inizio della guerra, 1589 i carri armati distrutti, 3.754 mezzi corazzati, 804 sistem… - 2014Monaco : RT @JozeJechich_JJ: Trasferite in Ucraina alcune centinaia di mezzi ruSSi stoccati in un deposito presso il confine finlandese Quella che p… - italiaserait : Zelensky: “Mosca stia usando l’Ucraina come trampolino di lancio da cui partire alla conquista dell’Europa” - JozeJechich_JJ : Trasferite in Ucraina alcune centinaia di mezzi ruSSi stoccati in un deposito presso il confine finlandese Quella c… - smilypapiking : RT @lanf64: #Ucraina, 36.200 soldati russi morti dall'inizio della guerra, 1589 i carri armati distrutti, 3.754 mezzi corazzati, 804 sistem… -