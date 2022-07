Whatsapp: arriva una nuova modalità per essere in “incognito” (Di martedì 5 luglio 2022) Si potrà nascondere lo status online Su Whatsapp novità in arrivo. Stando ad alcune indiscrezioni potremmo presto nascondere il nostro essere online o meno. Una ulteriore tutela per la privacy degli utenti che non percepiranno più la pressione di essere visti online e quindi costretti a rispondere subito. La notizia non è ufficiale ma come riporta Repubblica, la notizia arrivata da uno screenshot diffuso da Wabetainfo. Si starebbe lavorando a una sorta di modalità in incognito per consentire di nasondere non solo data e orario ultimo accesso ma anche celare il momento in cui si è connessi e quindi online sulla celebre app di messaggistica. Leggi anche: Whatsapp non sarà più disponibile su alcuni cellulari. Ecco quali L’impostazione dovrebbe essere ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 luglio 2022) Si potrà nascondere lo status online Sunovità in arrivo. Stando ad alcune indiscrezioni potremmo presto nascondere il nostroonline o meno. Una ulteriore tutela per la privacy degli utenti che non percepiranno più la pressione divisti online e quindi costretti a rispondere subito. La notizia non è ufficiale ma come riporta Repubblica, la notiziata da uno screenshot diffuso da Wabetainfo. Si starebbe lavorando a una sorta diinper consentire di nasondere non solo data e orario ultimo accesso ma anche celare il momento in cui si è connessi e quindi online sulla celebre app di messaggistica. Leggi anche:non sarà più disponibile su alcuni cellulari. Ecco quali L’impostazione dovrebbe...

