Vela | Europei 49er 2022 | Germani e Bertuzzi seste dopo tre regate ad Aarhus Ferrarese e Chistè tredicesimi

Leggi su oasport

(Di martedì 5 luglio 2022) Sono iniziati quest’oggi adi Campionati17. Nelle acque danesi si sono svolte oggi le prime tresia in campo maschile sia in quello femminile e il divertimento non è di certo mancato. In gara anche otto coppie italiane: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. A livello maschile chiudono la prima giornata al primo posto gli olandesi Bart Lambriex e Floris van de Werken grazie a uno score di 2-3-1 (6 punti netti). Dietro di loro completano la top three odierna i britannici James Peters e Fynn Sterritt, secondi con 8, e gli austriaci Keanu Prettner e Jakob Flachberger , terzi con 10. In casa Italia i migliorile prime tresono Simonee Leonardo, ...