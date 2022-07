Valeria Marini: fuori ora il suo primo singolo (Di martedì 5 luglio 2022) Oggi, 5 luglio, esce “Baci Stellari”, il nuovo singolo di Valeria Marini. Ecco, a tal proposito, cosa ha dichiarato la showgirl: “Questa canzone è pensata per dire addio alle restrizioni che per anni ci hanno impedito di abbracciarci e toccarci e un ritorno alla gioia e a una vita stellare“. La canzone è fresca e carica di passione e di vita. La melodia si intreccia alla voce suadente della Marini, fa venire voglia di ballare con leggerezza e con grinta. Diventerà uno dei tormentoni iconici dell’estate 2022? Valeria Marini: ecco cosa dice sul video della canzone “Il video di ‘Baci stellari (Besame) sarà girato in due location. La prima è l’Holiday Inn di Fondi con la partecipazione di artisti che insieme a me realizzeranno coreografie scenografiche come movimenti col ... Leggi su zon (Di martedì 5 luglio 2022) Oggi, 5 luglio, esce “Baci Stellari”, il nuovodi. Ecco, a tal proposito, cosa ha dichiarato la showgirl: “Questa canzone è pensata per dire addio alle restrizioni che per anni ci hanno impedito di abbracciarci e toccarci e un ritorno alla gioia e a una vita stellare“. La canzone è fresca e carica di passione e di vita. La melodia si intreccia alla voce suadente della, fa venire voglia di ballare con leggerezza e con grinta. Diventerà uno dei tormentoni iconici dell’estate 2022?: ecco cosa dice sul video della canzone “Il video di ‘Baci stellari (Besame) sarà girato in due location. La prima è l’Holiday Inn di Fondi con la partecipazione di artisti che insieme a me realizzeranno coreografie scenografiche come movimenti col ...

Pubblicità

Monica51030090 : @GiusCandela Valeria Marini avrà il dono dell iniquità allora... Con Bettarini - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Valeria Marini al Napoli Pride, canterà 'Baci Stellari': 'In amore non ci sono differenze' - Vesuvio Live: Gay pride. Cate… - valeria_vsls : @elisavllejo @agostina_marini BASTAAAA ?????????? - statussquatter : @woland1964 cosa giravano questa volta? Pompieri con Valeria Marini? - GiornalediMonte : Giulianova/Bike to Coast. Taglia il nastro della nuova pista ciclabile Valeria Marini.. -