Ultime Notizie – Covid | Costa | Lockdown a settembre? Lo escludo

(Adnkronos) – Un nuovo Lockdown anti-Covid a settembre? "Lo escludo, dobbiamo osservare la pressione sugli ospedali e i numeri del Covid sono gestibili. Poi serve prudenza e senso di responsabilità ma paura no". Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, nel suo intervento a 'Tg1 Mattina' su RaiUno rispondendo alla domanda se il Governo sta pensando a nuove misure restrittive per l'autunno.

