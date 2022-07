Ucraina, Draghi: spero ok Putin per grano, sarebbe atto concordia (Di martedì 5 luglio 2022) "Voglio ringraziare la Turchia per il suo sforzo di mediazione, in particolare per quanto riguarda lo sblocco dei cereali fermi nelle città del Mar Nero. Dobbiamo liberare al più presto queste ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) "Voglio ringraziare la Turchia per il suo sforzo di mediazione, in particolare per quanto riguarda lo sblocco dei cereali fermi nelle città del Mar Nero. Dobbiamo liberare al più presto queste ...

