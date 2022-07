Tananai | caduto sul palco | il video è virale | ecco come sta

Pubblicità

zenzatina : TANANAI É CADUTO AL BATTITI LIVE DITEMI CHE STA BENE - cryinglightnvng : TANANAI CADUTO SUL PALCO #Tiziaparty - V0LERSIMALE : tananai è caduto e si è fatto male amore mio piccino ???????? - ludov111ca : tananai è caduto - annacasini96 : RT @thevimmies: Ma mi spiegate come fate a dire che è caduto? Ha ballato con Martina poco prima dell'esibizione di Tananai, Fedez e Mara...… -

Quella che sembrava una gag si è trasformata in una seccatura per, che durante l'ultima registrazione del Battiti Live èsul palco mentre si stava esibendo con Fedez e Mara Sattei sulle note della loro hit estiva "La dolce vita". L'infortunio è ..., incidente sul palco di Battiti Live: cosa è successosul palco di Battiti Live. Il cantante di Sesso Occasione si stava esibendo sulle note del brano estivo La dolce vita assieme a Fedez e Mara Sattei.ha poggiato male il piede ..."Mi racc non saltate se non sapete saltare che che vi sparaparapappaccate", recita il messaggio carico della sua solita ironia con cui Tananai ha commentato sui social l'infortunio a cui è andato inco ...Un piccolo saltello, una scivolata sul palco e un infortunio per Tananai che è stato costretto alle stampelle, ridendoci sopra ...