Smaltimento illecito di rifiuti | denunciato 50enne irpino

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoResidui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: i Carabinieri della Compagnia di Solofra hannoundi San Michele di Serino per “di”. L’uomo avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per lodi residui vegetali derivanti dalla pulizia del proprio terreno. Tale condotta, oltre ad essere particolarmente pericolosa, provoca un evidente senso di fastidio e molestie alle persone per l’alta concentrazione di fumo nell’aria. I Carabinieri, alla luce degli elementi raccolti, hanno dunque deferito il predetto in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. I servizi predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, volti al contrasto degli incendi boschivi e ...

