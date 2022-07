Si sposa in fin di vita dopo l’infarto, poi il miracolo: il cuore per il trapianto arriva appena in tempo (Di martedì 5 luglio 2022) Era finito in fin di vita dopo un infarto ed era stato trasferito in terapia intensiva. Quindi aveva espresso l’ultimo desiderio: quello di sposare la sua amata prima di morire. E così la funzione è stata celebrata direttamente tra tubi e macchinari, con la sposa che teneva in mano un bouquet composto, pensate un po’, dai tappi delle provette del sangue. trapianto salva uomo a Torino dopo il matrimonio in fin di vita La vicenda arriva dall’Ospedale Molinette di Torino. La persona colpita da un arresto cardiaco ha 47 anni: ma proprio durante la celebrazione della cerimonia accade l’inaspettato. C’è un donatore, e per lui può essere eseguito il trapianto di cuore che avviene la notte stessa. L’intervento riesce e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Era finito in fin diun infarto ed era stato trasferito in terapia intensiva. Quindi aveva espresso l’ultimo desiderio: quello dire la sua amata prima di morire. E così la funzione è stata celebrata direttamente tra tubi e macchinari, con lache teneva in mano un bouquet composto, pensate un po’, dai tappi delle provette del sangue.salva uomo a Torinoil matrimonio in fin diLa vicendadall’Ospedale Molinette di Torino. La persona colpita da un arresto cardiaco ha 47 anni: ma proprio durante la celebrazione della cerimonia accade l’inaspettato. C’è un donatore, e per lui può essere eseguito ildiche avviene la notte stessa. L’intervento riesce e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un uomo di 47 anni si sposa in fin di vita dopo un infarto, nel reparto di terapia intensiva alle Molinette di Tori… - fanpage : La storia storia di Maurizio, paziente “in fin di vita” in terapia intensiva di cardiochirurgia in condizioni criti… - chedisagio : Non aveva speranze, come ultimo desiderio ha chiesto di sposare la compagna. Come bouquet aveva le fialette del san… - marghiadnsal : In fin di vita dopo un #infarto, un uomo sposa la compagna mentre è ricoverato in terapia intensiva, poi il… - infoitinterno : Si sposa in fin di vita in ospedale, poche ore dopo rinasce grazie al trapianto di cuore -