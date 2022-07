Sciopero dei taxi contro il ddl concorrenza: all’aeroporto di Fiumicino i passeggeri restano a piedi (Di martedì 5 luglio 2022) Fiumicino – restano a piedi i passeggeri in transito al “Da Vinci” di Fiumicino. Nello scalo romano sono pochi i taxi in circolazione per lo Sciopero oggi della categoria. La società Aeroporti di Roma ha predisposto personale nelle zone arrivi dello scalo per agevolare ed informare i passeggeri e turisti sui mezzi alternativi come treno e autobus per raggiungere le proprie destinazioni. Avvisi sono stati predisposti sui monitor di servizio nello scalo e sul sito di Adr. Le zone arrivi sono inoltre presidiate dalle forze dell’ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza. A Roma, poco dopo le 13, è partito il corteo di protesta: sono circa mille i tassisti presenti a piazza della Repubblica (secondo la Questura di Roma), dove sono arrivati da tutta ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 luglio 2022)in transito al “Da Vinci” di. Nello scalo romano sono pochi iin circolazione per looggi della categoria. La società Aeroporti di Roma ha predisposto personale nelle zone arrivi dello scalo per agevolare ed informare ie turisti sui mezzi alternativi come treno e autobus per raggiungere le proprie destinazioni. Avvisi sono stati predisposti sui monitor di servizio nello scalo e sul sito di Adr. Le zone arrivi sono inoltre presidiate dalle forze dell’ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza. A Roma, poco dopo le 13, è partito il corteo di protesta: sono circa mille i tassisti presenti a piazza della Repubblica (secondo la Questura di Roma), dove sono arrivati da tutta ...

