Russia | la Duma approva una legge per passare all' economia di guerra e togliere più libertà

Pubblicità

fanpage : Lo speaker della Duma minaccia: 'L'Alaska è della Russia, gli USA dovrebbero ricordarlo' - Carmlia23 : RT @GabryContessa: Russia,la Duma approva una legge x passare all'economia di guerra e togliere + libertà. La misura autorizza il governo a… - infoitestero : Lo speaker della Duma minaccia di attaccare l'Alaska: Era della Russia - infoitestero : Lo speaker della Duma minaccia gli Usa: «Si ricordino che l’Alaska è della Russia, possiamo riprendercelo» - Nozucchero : RT @GabryContessa: Russia,la Duma approva una legge x passare all'economia di guerra e togliere + libertà. La misura autorizza il governo a… -

Guerra in Ucraina, ladi Stato , camera bassa del Parlamento russo, ha adottato in prima lettura un progetto di legge che permetterebbe alladi passare a un'economia di guerra. Lo riportano le agenzia russe. La ...Se nel lungo periodo il prossimo obiettivo militare dellacoincide con la presa dell'oblast di Donetsk , nell'immediato Mosca ha messo nel mirino nuovi ... Ore 15:33 -verso l'approvazione ...Zelensky è ottimista: "Le armi occidentali funzionano in modo molto potente. Di conseguenza, le perdite degli occupanti russi non ...Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 7 luglio, 134° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Ore 07.43 - Una persona è morta e altre quattro sono ...