Reazione a catena | Amadeus irrompe in studio e spiazza Marco Liorni

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 5 luglio 2022) Grandi emozioni nella puntata di martedì 5 luglio diha riaccolto inNadya, Gioacchino e Francesca, i campioni del momento chiamati 'Dammi il La'. A provare a strapparli il titolo sono stati i 'Signora Mia', trio composto da Chiara, Simone e Marta e provenienti da Poggibonsi. Non sono mancati i colpi di scena, specie con l'ingresso inaspettato di. Il conduttore del Festival di Sanremo ha approfittato del gioco 'Quando, dove, come e perché' per fare la sua entrata,ndo. Quest'ultimo, non appena inè partita la canzone di Morandi 'Apri tutte le porte', si è guardato attorno confuso per poi esplodere in un sorriso davanti alla vista del collega e ...