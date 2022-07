Quarantena, come potrebbe cambiare per gli asintomatici (per salvare i servizi essenziali) (Di martedì 5 luglio 2022) La curva dei contagi cresce esponenzialmente e il picco è atteso per metà luglio: il pericolo della carenza di personale si potrebbe ovviare ripensando alle regole di isolamento Leggi su vanityfair (Di martedì 5 luglio 2022) La curva dei contagi cresce esponenzialmente e il picco è atteso per metà luglio: il pericolo della carenza di personale siovviare ripensando alle regole di isolamento

Pubblicità

Lucy06254790 : Allarme lumache giganti in Florida, un'intera città in quarantena: 'Grandi come un topo, trasmettono un parassita c… - manudispe : è sempre allarma, qualunque cosa succeda. - JStraccini : @Cartabellotta No, bisogna cambiare la signora burocrazia che tanto vi piace e che mantiene lo status quo attuale o… - jxgiuliano : RT @AstrazenekaP: Eravamo rimasti a rane dal cielo e cavallette ed invece... Allarme lumache giganti in Florida, un'intera città in quaran… - Angela770120 : In #Florida un’intera città in quarantena causa invasione di lumache giganti africane, che si riproducono velocemen… -