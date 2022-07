Papa Francesco parla di dimissioni | potrebbero diventere una consuetudine?

Leggi su velvetmag

(Di martedì 5 luglio 2022)è tornato are in questi giorni del tema delleli, sulla scia della scelta che fu di Benedetto XVI nel 2013. Sua santità ha dichiarato recentemente, per mettere a tacere tutte quelle voci che lo volevano in procinto diimminenti, che al momento queste non sarebbero nella sua agenda. Tuttaviaha ammesso che, in determinate condizioni non le esclude in futuro. “Arrivato il momento che non ce la faccio anche io lo farò,Ratzinger è stato un grande esempio” ha spiegato alle telecamere. Ecco che così quell’eccezione realizzatasi nel 2013 e nel lontanissimo 1292 (quelCelestino V che come scrisse Dante nel terzo canto dell’Inferno: “fece per viltade il gran rifiuto”), potrebbe ...