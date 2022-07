Omicidio Niccolò Ciatti: ceceno condannato a 15 anni, padre “vergogna!” (Di martedì 5 luglio 2022) E’ di 15 anni di carcere la condanna per l’Omicidio di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci (Firenze) ucciso di botte senza alcun motivo nella notte tra l’11 ed il 12 agosto 2017 mentre si trovava in vacanza in Spagna, in una discoteca di Lloret de Mar, in Costa Brava. Omicidio Niccolò Ciatti: condanna a 15 anni per il ceceno Il verdetto di condanna a carico del ceceno 29enne Rassoul Bissoultanov, accusato dell’Omicidio volontario di Niccolò Ciatti, era giunto lo scorso 3 giugno. Oggi però il Tribunale provinciale di Girona, in Spagna ha depositato la sentenza che infligge 15 anni di reclusione a carico del ceceno. La reazione del ... Leggi su chihaucciso (Di martedì 5 luglio 2022) E’ di 15di carcere la condanna per l’di, il 21enne di Scandicci (Firenze) ucciso di botte senza alcun motivo nella notte tra l’11 ed il 12 agosto 2017 mentre si trovava in vacanza in Spagna, in una discoteca di Lloret de Mar, in Costa Brava.: condanna a 15per ilIl verdetto di condanna a carico del29enne Rassoul Bissoultanov, accusato dell’volontario di, era giunto lo scorso 3 giugno. Oggi però il Tribunale provinciale di Girona, in Spagna ha depositato la sentenza che infligge 15di reclusione a carico del. La reazione del ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato… - abbracadabra6 : Omicidio Ciatti, minimo della pena per Rassoul Bissoultanov. Il padre di Niccolò: Vergogna. Biondi non vi e’bastat… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Niccolò Ciatti: Giudice spagnolo fissa a 15 anni pena per Rassoul Bissoultanov, condannato il 3 giugno, in primo grado… - Magnolia759 : RT @Agenzia_Ansa: Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato condan… - FirenzePost : Omicidio Ciatti: condannato a 15 anni il ceceno Bissoultanov. L’ira del padre di Niccolò: “Vergogna”. L’8 luglio pr… -