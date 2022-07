No! La tecnica del Cloud Seeding non è quella delle fantomatiche “scie chimiche” (Di martedì 5 luglio 2022) Diverse condivisioni Facebook citano alcuni servizi dei TG che trattano l’inseminazione delle nuvole per provocare la pioggia, usandoli come fonti a sostegno della teoria del complotto delle scie chimiche. Si tratta del Cloud Seeding. Del caso si sono occupati anche i colleghi di Pagella Politica. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: La teoria delle scie chimiche non è mai stata dimostrata. Le scie di condensa rilasciate dagli aerei trovano già spiegazioni fisiche banali, note ai fisici da ben prima che emergesse questa teoria del complotto. Il Cloud Seeding esiste davvero, ma non può determinare il clima e dimostra coi suoi limiti, che le narrazioni ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Diverse condivisioni Facebook citano alcuni servizi dei TG che trattano l’inseminazionenuvole per provocare la pioggia, usandoli come fonti a sostegno della teoria del complotto. Si tratta del. Del caso si sono occupati anche i colleghi di Pagella Politica. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: La teorianon è mai stata dimostrata. Ledi condensa rilasciate dagli aerei trovano già spiegazioni fisiche banali, note ai fisici da ben prima che emergesse questa teoria del complotto. Ilesiste davvero, ma non può determinare il clima e dimostra coi suoi limiti, che le narrazioni ...

