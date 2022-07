Napoli su Solbakken, può beffare la Roma: c’è un problema da risolvere (Di martedì 5 luglio 2022) Le ultime novità di mercato sul Napoli con gli aggiornamenti sulla trattativa per Solbakken, giocatore che piace anche alla Roma. Il calciomercato del Napoli è in pieno fermento, sia in entrata che in uscita. Lavorare su questi due fronti è fondamentale per il club azzurro che deve mantenere sempre un certo equilibrio. Aurelio De Laurentiis non vuole esuberi, ma non vuole nemmeno comprare prima di cedere altre pedine. Ecco perché Giuntoli va cauto su ogni trattativa, ma riesce comunque a bloccare giocatori per poi definirne l’acquisto. È il caso di Solbakken con il Napoli che si è inserito nella trattativa già ben avviata con la Roma. Corriere dello Sport fa sapere che il club azzurro ora sta prediligendo il mercato norvegese e svedese, mentre prima guardava ... Leggi su napolipiu (Di martedì 5 luglio 2022) Le ultime novità di mercato sulcon gli aggiornamenti sulla trattativa per, giocatore che piace anche alla. Il calciomercato delè in pieno fermento, sia in entrata che in uscita. Lavorare su questi due fronti è fondamentale per il club azzurro che deve mantenere sempre un certo equilibrio. Aurelio De Laurentiis non vuole esuberi, ma non vuole nemmeno comprare prima di cedere altre pedine. Ecco perché Giuntoli va cauto su ogni trattativa, ma riesce comunque a bloccare giocatori per poi definirne l’acquisto. È il caso dicon ilche si è inserito nella trattativa già ben avviata con la. Corriere dello Sport fa sapere che il club azzurro ora sta prediligendo il mercato norvegese e svedese, mentre prima guardava ...

Pubblicità

MCriscitiello : Ultima ora: Sorpasso Napoli sulla Roma per Solbakken, esterno classe 1998. De Laurentiis pronto a chiudere subito.… - DiMarzio : #Calciomercato | #Solbakken in #Italia nella giornata di domenica. La situazione - infoitsport : Napoli su Solbakken, può beffare la Roma: c’è un problema da risolvere - napolipiucom : Napoli su Solbakken, può beffare la Roma: c'è un problema da risolvere #calciomercatonapoli #napoli #Solbakken… - infoitsport : Calciomercato Napoli, le news di oggi: sprint con la Roma per Solbakken -