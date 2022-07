Mogol a Rtl 102 5 | “Emozioni? L’ho scritta mentre guidavo una 500”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 5 luglio 2022) MILANO –è stato ospite questa mattina a RTL 102.5 durante “W L’Italia”. Una carriera, la sua, ricca di esperienze e di parole che hanno raccontato frammenti di vita di molte persone. Da dove trova l’ispirazione? “Io penso a cosa sta dicendo la musica”, ha detto. “Il segreto è questo. Penso a capire cosa sta dicendo la musica e poi collegarlo alla propria vita o a un’idea che ti può venire cercando di dire frase per frase ciò che dice la musica”.E LA SUA CARRIERA Durante la sua carriera,ha collaborato con moltissime persone. Qualche anno fa c’è stato anche un movimento per la candidatura al Nobel per la letteratura per. “Il Nobel non è il premio che dà la gente, è un premio che danno le università. In Italia non sono molto propensi a dare dei nomi”, ha detto ...