Marmolada | si cercano i dispersi | all’appello mancano 13 persone

(Di martedì 5 luglio 2022) Sono riprese sullale ricerche dei, colti in pieno dal crollo di un enorme seracco di ghiaccio, collassato lungo la montagna domenica 3 luglio.13 escursionisti. I soccorritori sono al lavoro anche con 4 droni ma la speranza di trovare qualcuno ancora in vita è molto bassa. Due droni si muoveranno nella parte alta del ghiacciaio; altri due nella parte medio-bassa del seracco precipitato. La base delle squadre e dei comandi dei droni è al Rifugio Capanna Ghiacciaio, la struttura che la valanga ha sfiorato. Oltre al Soccorso alpino Cnsas opera una squadra del Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf). Foto Ansa/Andrea SoleroL’enorme massa di ghiaccio e roccia ha restituito finora 7 morti e 8 feriti, due dei quali in maniera grave....

10.27 " Regioni alpineuna strategia turistica comune Dopo il disastro in, le Regioni dell'arco alpino punteranno ad una strategia comune per la promozione turistica della montagna. ...SiDavide Miotti e la compagna Erica Campagnaro, oltre a Nicolò Zavatta di Barbarano ... Si trovava sullaassieme all'amico 22enne compaesano Nicolò Zavatta, ancora disperso e Filippo ...Anche questa mattina sono riprese le ricerche dei 13 dispersi sulla Marmolada. Il sistema è lo stesso utilizzato ... che si è staccato domenica travolgendo gli alpinisti che stavano cercando di ...(Adnkronos) - 'I ghiacciai lombardi sono in forte sofferenza, sia per la mancanza di precipitazioni nel semestre invernale, sia per i ...