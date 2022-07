"Lega, mani libere": crisi, conto alla rovescia: caos Pd-M5s al vertice di maggioranza (Di martedì 5 luglio 2022) "mani libere". Fonti della Lega assicurano che l'intesa con il segretario Matteo Salvini è totale: si preannunciano dunque "barricate in Aula", dai parlamentari del Carroccio ci sarà "tolleranza zero" qualora la sinistra insistesse con il tema della droga. Il dossier potrebbe arrivare a Montecitorio già martedì prossimo: "Non faremo sconti", ha garantito ai suoi Salvini, parlando di "gravissima e inaccettabile provocazione" da parte della sinistra. I rapporti con il Pd peraltro sembrano ormai compromessi su tutti i fronti. Sul tavolo infatti non ci sono soltanto i temi della cannabis e dello Ius Scholae, ma anche quello ancor più stringente del Dl Aiuti. "Siamo increduli per i litigi della sinistra, a rischio 15 miliardi", fanno sapere dal Carroccio al termine di un pomeriggio ad altissima tensione dentro la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) "". Fonti dellaassicurano che l'intesa con il segretario Matteo Salvini è totale: si preannunciano dunque "barricate in Aula", dai parlamentari del Carroccio ci sarà "tolleranza zero" qualora la sinistra insistesse con il tema della droga. Il dossier potrebbe arrivare a Montecitorio già martedì prossimo: "Non faremo sconti", ha garantito ai suoi Salvini, parlando di "gravissima e inaccettabile provocazione" da parte della sinistra. I rapporti con il Pd peraltro sembrano ormai compromessi su tutti i fronti. Sul tavolo infatti non ci sono soltanto i temi della cannabis e dello Ius Scholae, ma anche quello ancor più stringente del Dl Aiuti. "Siamo increduli per i litigi della sinistra, a rischio 15 miliardi", fanno sapere dal Carroccio al termine di un pomeriggio ad altissima tensione dentro la ...

