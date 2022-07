L’Atalanta perde subito Zappacosta: il rischio è uno stop di 2 mesi (Di martedì 5 luglio 2022) Bergamo. La stagione delL’Atalanta non parte con il piede giusto. Neanche il tempo di iniziare gli allenamenti che Gian Piero Gasperini fa i conti con il primo forfait. Davide Zappacosta dovrà infatti rimanere ai box per un periodo piuttosto lungo, che potrebbe essere ipotizzabile intorno ai 2 mesi. L’esterno ex Torino e Chelsea, come spiega la società in una comunicato ufficiale, “nei giorni scorsi durante una seduta di allenamento individuale, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra con interessamento del tendine”. I tempi di recupero non vengono specificati – “l’atleta ha intrapreso il percorso riabilitativo previsto e la prognosi sarà stabilita in rapporto all’evoluzione clinica” – ma possono essere ipotizzabili ben oltre il mese, con il rischio di arrivare persino ai ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 luglio 2022) Bergamo. La stagione delnon parte con il piede giusto. Neanche il tempo di iniziare gli allenamenti che Gian Piero Gasperini fa i conti con il primo forfait. Davidedovrà infatti rimanere ai box per un periodo piuttosto lungo, che potrebbe essere ipotizzabile intorno ai 2. L’esterno ex Torino e Chelsea, come spiega la società in una comunicato ufficiale, “nei giorni scorsi durante una seduta di allenamento individuale, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra con interessamento del tendine”. I tempi di recupero non vengono specificati – “l’atleta ha intrapreso il percorso riabilitativo previsto e la prognosi sarà stabilita in rapporto all’evoluzione clinica” – ma possono essere ipotizzabili ben oltre il mese, con ildi arrivare persino ai ...

Pubblicità

DIRETTADCM : ??INFORTUNIO ? L'#Atalanta perde #Zappacosta al rientro in campo per la consueta preparazione pre campionato. ?? L'es… - SimoneFalc01 : L’Atalanta doveva chiudere per Ederson e non ha chiuso. La Lazio prende Cancellieri e perde Strakosha e Luiz Felipe… - MarioNoGood_17 : @AnfetaMilan Il primo Pioli che perde 5 a 0 contro l'Atalanta - Max_883 : @chimentimattia Guarda anche con l'Atalanta...mo lascia perde le cifre ma tu anni fa gli hai fatto un favore con Be… -

Calciomercato serie A, news oggi: Chelsea e Psg su de Ligt e Skriniar Sempre più concreto l'addio di de Ligt , la serie A perde quindi ... soprattutto ha una voglia matta di provare l'esperienza della ... che ha scelto il nuovo numero uno: l'ex Atalanta Gollini , in ... Prima la rimonta, poi il campionato sfumato all'ultimo: il tecnico prepara la rivincita ... Atalanta ed Hellas Verona . Così Campisi comincia a lavorare con ... Come mai hai deciso di iniziare un nuovo percorso con l'Alcione '... perchè poi non si crea nulla per il futuro e si perde un anno ... Goal.com Sempre più concreto'addio di de Ligt , la serie Aquindi ... soprattutto ha una voglia matta di provare'esperienza della ... che ha scelto il nuovo numero uno:'exGollini , in ......ed Hellas Verona . Così Campisi comincia a lavorare con ... Come mai hai deciso di iniziare un nuovo percorso con'Alcione '... perchè poi non si crea nulla per il futuro e siun anno ... L'Atalanta perde subito Zappacosta: lesione di alto grado al retto femorale