Kyrgios davanti a un giudice in agosto | l' ex fidanzata lo accusa di averla aggredita

Nick Kyrgios dovrà presentarsi davanti a un tribunale di Canberra per difendersi dall'accusa di aver aggredito l'ex fidanzata alla fine dello scorso anno. Lo rivela il Canberra Times, che afferma ...

