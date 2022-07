Kyrgios accusato di aver aggredito la sua ex fidanzata | dovrà comparire davanti al Tribunale di Canberra

(Di martedì 5 luglio 2022) Il numero 40 al mondo Nickè stato chiamato adaldidopopresumibilmentela sua exChiara Passari alla fine dello scorso anno. Lo rivela ilTimes, che svela che, attualmente impegnato a Wimbledon, sarà sentito il mese prossimo, e che l’accusa prevede una pena detentiva massima di due anni. «La polizia australiana conferma che un uomo di 27 anniriferire alla Corte dei Magistrati in data 2 agosto in relazione a un’accusa di aggressione a seguito di un incidente avvenuto nel dicembre 2021» L’avvocato Jason Moffett ha confermato di essere stato informato della questione e che il suo cliente è a conoscenza dell’accusa. «È nel contesto di ...

