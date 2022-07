Intervista esclusiva a Veronica Maya: «Verdetto Finale è un programma che non smetterò mai di ringraziare» (Di martedì 5 luglio 2022) Tanti impegni attendono la nota conduttrice Veronica Maya nelle prossime settimane. Ritornata alla guida di Miss Europe Continental dopo due anni d’assenza, la donna è anche il volto insieme ad Enrico Ruggeri di Musicultura 2022 e, di recente, ha condotto in Rai La Risposta Giusta. Tutti impegni di cui ci ha parlato in questa Intervista, dove ha ripercorso anche le fasi più salienti della sua carriera. Intervista a cura di Roberto Mallò Salve Veronica, a quali progetti si è dedicata in quest’ultimo periodo? “Nelle scorse settimane, ho registrato la serata Finale di Musicultura 2022, al fianco di Enrico Ruggeri. Andrà in onda su Rai2 a luglio. La location è quella dello Sferisterio di Macerata, che è il tempio della musica colta, che viene prestato a quella pop con grandi nomi. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 luglio 2022) Tanti impegni attendono la nota conduttricenelle prossime settimane. Ritornata alla guida di Miss Europe Continental dopo due anni d’assenza, la donna è anche il volto insieme ad Enrico Ruggeri di Musicultura 2022 e, di recente, ha condotto in Rai La Risposta Giusta. Tutti impegni di cui ci ha parlato in questa, dove ha ripercorso anche le fasi più salienti della sua carriera.a cura di Roberto Mallò Salve, a quali progetti si è dedicata in quest’ultimo periodo? “Nelle scorse settimane, ho registrato la seratadi Musicultura 2022, al fianco di Enrico Ruggeri. Andrà in onda su Rai2 a luglio. La location è quella dello Sferisterio di Macerata, che è il tempio della musica colta, che viene prestato a quella pop con grandi nomi. ...

