Gf Vip 7 | Alfonso Signorini ufficializza le prime due Vippone del cast!

(Di martedì 5 luglio 2022) Inizia a delinearsi il cast del Gf Vip 7. Dopo le parole di Rita Dalla Chiesa, che ha ammesso di essere stata contattata dalla produzione del reality, si fanno sempre più insistenti i rumors sui nomi delledue concorrenti ufficiali. La prima che quasi sicuramente entrerà nella Casa è Chadia Rodriguez. La scorsa settimana il conduttore ha pubblicato un indizio che molti hanno ricondotto alla cantante e conduttrice: Ma non è finita qui. Poco fa, sempre, attraverso un post su Instagram, ha rivelare che entrerà nella Casa una Vippona che ha dimenticato uno smalto rosso su un taxi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@alfo) In molti ricorderanno l’iconica scena della Prati ...

.... La showgirl partecipò all'edizione del 2016 e decise volontariamente di abbandonare la Casa, chiedendo che un taxi venisse a prenderla. Ora proprio un 'taxi' è citato nell'indizio che......Dalla Chiesa ha confermato di aver avuto dei contatti conSignorini in merito ad un'eventuale partecipazione al Grande Fratello7, ma di non aver ancora deciso. 'I contatti conci ...Nuovo indizio per un nuova concorrente del GF Vip 7 e in tanti pensano ad una persona in particolare molto richiesta dal pubblico.L'ultimo indizio pubblicato da Alfonso Signorini su Instagram sembra annunciare l'ingresso di Pamela Prati nella casa della settima edizione del "Grande Fratello Vip".