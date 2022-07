Gelo per Signorini? Il nome più atteso del GF Vip 7 insinua il dubbio (Di martedì 5 luglio 2022) Per Alfonso Signorini potrebbe arrivare un duro colpo: il nome più atteso del Grande Fratello Vip 7 lo gela. Salta l’ingresso? Alfonso Signorini potrebbe rinunciare ad uno dei nomi più importanti per il suo Grande Fratello Vip 7. Il reality show tornerà in onda, probabilmente il 12 settembre (la seconda probabile data è il 19 L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 5 luglio 2022) Per Alfonsopotrebbe arrivare un duro colpo: ilpiùdel Grande Fratello Vip 7 lo gela. Salta l’ingresso? Alfonsopotrebbe rinunciare ad uno dei nomi più importanti per il suo Grande Fratello Vip 7. Il reality show tornerà in onda, probabilmente il 12 settembre (la seconda probabile data è il 19 L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

ciaosonoicaro : ho talmente caldo che apro il frigo per prendere l’acqua non perché effettivamente io abbia sete ma perché almeno h… - simonilla23 : i #saporidalmondo di oggi hanno i colore e il profuno dell'estate. Dalla #sicilia la #ricetta del gelo di mellone,… - giannipo : Buonanotte a chi sente freddo. E non è per la stagione o per il clima. E' per il gelo che riscontriamo in alcune pe… - Fe2Anna : @zorzandoTS @Stefmisano No ..io non deposito i remi ..non è una conferma .....sono felice che loro si parlano ...ch… - sca_moni : Ho appena detto ad un amico di mio papà: “BEH, COME STA TUA MOGLIE? ??” Momento di gelo. E poi improvvisamente la… -